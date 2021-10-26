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Аналитик Кочетков заявил, что в 2022 году рубль будет одной из самых высокодоходных валют

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Рубль останется одной из самых привлекательных высокодоходных валют в 2022 году. Об этом заявил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков агентству «Прайм».

По мнению специалиста, этому буду способствовать внутренние условия денежной политики.

Он отметил, что в будущем году ожидается довольно высокая ставка российского Центробанка. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а значит рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют, полагает Кочетков.

По мнению специалиста, при условии замедления инфляции, рубль войдет в полосу роста реальной доходности. Если будет реализован сценарий начала цикла смягчения, говорит Кочетков, то на рынок облигаций вернутся нерезиденты.

Факторами сдерживания роста рубля, по словам финансиста, является бюджетное правило, которое практически нивелирует рост доходов от дорожающей нефти.

Центробанк России повысил в пятницу ключевую ставку с 6,75% до 7,5%. Такое решение совет директоров регулятора принял на фоне инфляции, рост которой превышает прогнозы. О том, каких изменений следует ожидать в экономике, – в материале «Газеты.Ru».

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