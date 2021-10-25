Курс евро впервые с июля 2020 года упал ниже 81 рубля

Курс евро во время валютных торгов на Московской бирже упал на 1,07%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по состоянию на 18:58 мск, данная валюта торговалась на уровне 80,9975 рубля.

При этом курс доллара падал до 69,7575 рубля (-0,82%).

В последний раз курс евро был на отметке ниже 81 рубля 21 июля 2020 года.

22 октября доллар опустился ниже 70 рублей впервые с июня прошлого года.

Согласно прогнозу аналитика ФГ «Финам» Анны Зайцевой, к концу текущего года курс доллара будет находится в диапазоне 71,5-74 рубля. По словам эксперта, в настоящее время для рубля складывается благоприятная ситуация. Она отметила, что поддержку можно в том числе ожидать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании примет решение повысить ставку до 7%.