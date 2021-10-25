Кризис поставок угрожает Рождеству в Германии

Сектор розничной торговли в Германии борется с проблемами поставки товаров к Рождеству. Многих популярных товаров уже нет в наличии, а новые поставки могут быть только к началу 2022 года. Об этом сообщает Wirtschafts Woche.

На сегодняшний день в Германии не хватает популярных товаров в качестве подарка на Рождество, а среди тех, которые остались, продаются с огромной наценкой.

Несмотря на то, что в торговой индустрии говорят, что дело до пустых полок не дойдет, многим покупателям становится ясно, что в этом году поиск рождественского подарка будет значительно сложнее, чем в прошлом году. В частности уже есть проблемы с электроникой и одеждой, а некоторые игрушки и вовсе могут стать дефицитом.

«В индустрии игрушек у нас есть большая доля пластиковых или частично состоящих из него. Дефицит этого сырья сильно сказывается на отрасли. Можно быть абсолютно уверенным, что рождественские товары, которые рекламируются по телевидению, будут раскуплены очень рано», — отметил управляющий директор Немецкой ассоциации индустрии игрушек Ульрих Бробейл.

Большинство экспертов в различных отраслях сходятся во мнении, что в доставке товаров наблюдаются самые большие трудности. Например, среднее время транспортировки товаров в Европу или США из Азии увеличилось более чем вдвое и теперь составляет 80 дней. Частично это связано с тем, что в Китае будет праздноваться Новый год, и количество нерабочих дней в стране было увеличено. Некоторые поставщики товаров дают прогноз, что ситуация может наладится лишь только к середине 2022 года.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден хочет, чтобы власти предприняли меры, которые могли бы повлиять на ситуацию с недостаточным количеством поставок товаров в страну и сдержать рост цен к Рождеству. Однако аналитики считают, что выполнить задуманное будет невозможно из-за перегруженности складов, плохой логистики и недостаточной квалификации сотрудников.