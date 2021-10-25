Песков заявил, что рост цен на продукты обусловлен объективными факторами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве налажены постоянные механизмы по мониторингу роста цен на продукты для того, чтобы предотвратить их скачкообразное повышение.

«С другой стороны, есть еще и объективные процессы. Это инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане повышения. Поэтому это такая работа --разновекторная», — сказал Песков в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, при этом существуют как субъективные факторы, с которыми активно работают в правительстве, так и объективные, которые нужно воспринимать как данности.

«Я имею в виду инфляционные процессы», — резюмировал представитель Кремля.

22 октября сообщалось, что Центробанк РФ в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала данное решение «существенным шагом».

Ранее замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что инфляция сейчас характеризуется высоким уровнем неопределенности, из-за которого на потребительском рынке могут появиться так называемые «черные лебеди» (труднопрогнозируемые события, приводящие к значительным негативным последствиям).