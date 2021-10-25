Россиянам рассказали о подорожании некоторых круп в ноябре

Гречка, овсянка и хлопья в ноябре подорожают, возможно, до 20%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от производителя натуральных продуктов из алтайского зерна «Роса».

Из письма следует, что с 4 ноября повысятся цены по большей части позиций на 10-20%. Причина — существенный и продолжающийся рост цен на соответствующие культуры.

В одной из сетей супермаркетов изданию повредили, что также получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.

«Поставщики ссылаются на то, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост», — сообщили там.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил «Ъ», что рост цен, в частности, на гречки может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае — именно отсюда по все стране поставляется эта крупа. По оценкам ИКАР, стоимость гречневой крупы от алтайских производителей на 22 октября была на уровне 80,3 руб. за 1 кг, в октябре прошлого года — 56,9 руб.

Ранее диетолог назвала бюджетные аналоги дорогих продуктов для здорового питания.