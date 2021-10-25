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Названы последствия экспорта российских удобрений в ЕС

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Егор Еремов/РИА «Новости»

В России могут возникнуть проблемы с урожаем в следующем году из-за закрытия в ЕС производств минеральных удобрений на фоне газового кризиса. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал агроном Леонид Белый.

По словам специалиста, российские производители приготовились к тому, что в следующем сезоне экспорт удобрений превысит все прошлогодние показатели.

Аналитики говорят, что спрос на удобрения российского производства вырастет в Евросоюзе в ближайшее время. Удобрения в России могут производиться всю зиму, весной большие партии могут пойти на экспорт.

По словам Белого, есть риски, что российские производители, желая заработать больше, начнут массово продавать удобрения по более выгодной цене, забыв о том, что России они также нужны.

Ряд экспертов полагает, что такая ситуация может поставить под угрозу урожай в России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены в России растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности». По его словам, страна не может жить замкнуто, и полностью исключить процесс подорожания товаров не может ни одно государство.

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