Россиянам рассказали, кому с ноября повысят пенсию

С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, начнут получать страховые выплаты по старости в двойном размере. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Она указала, что в текущем году размер страховых пенсий составляет 6044,48 рубля. Таким образом, люди, которые старше 80 лет, будут получать 12088,96 рубля. Как отметила экономист, эти средства будут приходить на счет в месяце, который идет за месяцем рождения.

Также эксперт рассказала, что индексация пенсий работающих пенсионеров не предусматривается, о чем говорится в российском законодательстве.

«Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным», — продолжила Григорьева.

Она добавила, что бывших летчиков и шахтеров также ждет плановое повышение пенсии.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что в период ограничений все пенсионные выплаты продолжат выплачиваться. В ПФР сказали, что с 30 октября по 7 ноября сотрудники продолжат работу в период ограничений, а изменения могут коснуться лишь деятельности клиентских служб ведомства.