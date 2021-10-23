Экс-депутат Рады Мураев рассказал о техногенной катастрофе на Украине из-за газа

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил о дефиците газа на Украине из-за решений президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он рассказал, что в хранилищах не хватает около четырех миллиардов кубометров газа. По его словам, у правительства нет денег на закупку топлива, а все расходы понесут граждане Украины. Мураев подчеркнул, что Украина покупает российских газ у европейских посредников по завышенной цене.

«Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у «Газпрома». Не важно — через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент», — сказал политик. Он добавил, что простые граждане находятся в заложниках решений Зеленского, который не почувствует на себе разницу в ценах.

По его словам, на Украине произойдет техногенная катастрофа в случае прекращения транзита газа в 2024 году.

Ранее депутат Рады Гончаренко заявил, что Украина «приползет на коленях к Путину» из-за газа. По его словам, Украина полностью провалила подготовку к отопительному сезону. Гончаренко отметил, что в прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров, а на начало этого — лишь 18,5 млрд. Запасов угля также в разы меньше необходимого для отопительного сезона.