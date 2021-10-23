Табачный гигант инвестировал в производство ЗОЖ-напитков

Табачная компания British American Tobacco (BAT) присоединилась к движению за здоровье на фоне усилий по отказу от табака и никотина и инвестировала в стартап Tru Inc., производителя энергетических и оздоровительных напитков. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что объем инвестиций составил $3,5 млн.

Компания Tru была основана в 2015 году бывшим профессиональным хоккеистом Джеком Макнамара — это стало результатом наблюдений за другими игроками, которые придерживались веганской или палеодиеты («диеты охотников-собирателей»), потребляли спортивные напитки или энергетические шоты с искусственными ингредиентами перед выступлениями в играх.

Сейчас Tru продает газированные напитки, а также шипучие таблетки, которые, как заявлено, помогают с восстановлением энергии, концентрацией или сном. Недавно компания расширила свой ассортимент, включив в него «косметические напитки», в состав которых входят коллаген и биотин — они способствуют здоровью волос, кожи и ногтей.

BAT ранее решила инвестировать и в другие компании, предлагающие напитки для оздоровления, например, Moment — производители заявляют, что их продукт улучшает работу головного мозга.

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