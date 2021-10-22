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В Молдавии объявлен режим ЧП из-за энергетического кризиса

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

В Молдавии на 30 суток введен режим ЧП из-за дефицита газа в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой заявление вице-спикера Михая Попшоя.

«Проект поддержали 55 депутатов», — сказал Попшой.

Молдавский парламент принял решение о введении режима ЧП по предложению правительства.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объяснила, что у правительства пока нет уверенности в успешном заключении нового газового контракта с «Газпромом», несмотря на прогресс в переговорном процессе

»Газета.Ru» ранее подробно сообщала о газовой ситуации в Молдавии, попытках страны заключить долгосрочный контракт с «Газпромом» и найти альтернативы российскому топливу.

13 октября власти Молдавии объявили о введении «режима тревоги» из-за нехватки газа.

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