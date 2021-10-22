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Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией в России

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Банк России/YouTube

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ заявила, что инфляционные ожидания граждан и бизнеса вновь вернулись к максимуму последних лет. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Центробанк ожидает снижения устойчивых показателей инфляции в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России в шестой раз подряд увеличил ключевую ставку, на этот раз на 75 б.п., до 7,5% годовых.

До этого замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что инфляция сейчас характеризуется высоким уровнем неопределенности, из-за которого на потребительском рынке могут появиться так называемые «черные лебеди» (труднопрогнозируемые события, приводящие к значительным негативным последствиям).

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