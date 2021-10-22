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Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки

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Global Look Press

В России по поручению президента будет расширена программа льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, сообщает ТАСС.

«Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов», — объяснил премьер.

Стало известно, что 28,8% опрошенных россиян обращаются в банки за ипотечным кредитованием. 7,5% опрошенных заявили, что кредит для них — единственная возможность совершить действительно крупную покупку.

Как сообщил «Коммерсантъ», с 2020 года в России начал уменьшаться уровень доступности недвижимости в стране, после 12 лет увеличения данного показателя. В частности, семье из трех человек для приобретения квартиры пришлось бы вложить абсолютно все свои доходы, полученные за 3,3 года. Это на 5,7 % больше, чем в допандемийном 2019 году.

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