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В Минэнерго рассказали, на сколько лет России хватит запасов угля

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Запасов угля в России при современном уровне добычи хватит на 350 лет, в текущем году рост добычи угля составит 6% по сравнению с 2020 годом. Об этом рассказал директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики РФ Сергей Мочальников, передает РИА «Новости».

По его словам, запасы угля в стране в настоящее время превышают 400 миллиардов тонн.

«У нас только у одной «Эльги» 2,2 миллиарда тонн запасов, у одной компании», — сказал Мочальников.

Он добавил, что сейчас рост добычи угля в России составляет порядка 9%, но по итогам года будет около 6%. А в 2022 году по сравнению с нынешним годом рост добычи угля составит свыше 1,5%.

Ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что запасов угля на тепловых электростанциях госкомпании «Центрэнерго» хватит примерно на одну-две недели.

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