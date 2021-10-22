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Названы регионы с самой высокой средней зарплатой

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Газета «Известия» сообщила, в каком из субъектов РФ самая высокая средняя заработная плата. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества «Рейтинг кредитного благополучия населения субъектов России», составленном на основе данных ЦБ и Росстата по итогам первого полугодия.

Данные говорят, что максимальная средняя зарплата в России — в ЯНАО — 143 тыс. рублей. На Чукотке — 132 тыс., а в Магаданской области — 118 тыс. Также средняя зарплата свыше 100 тыс. рублей: на Камчатке (107 тыс.), в Москве (105,2 тыс.)

Самые низкие показатели у Чечни и Дагестана — 30 тыс. и 32,3 тыс. соответственно.

Ранее были названы регионы с наибольшим и наименьшим уровнем финансового благополучия.

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