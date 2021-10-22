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Россиянам рассказали, как мошенники могут узнать баланс их банковской карты

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Depositphotos

Мошенники узнают баланс карт своих потенциальных жертв. Об этом заявил Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Как рассказал эксперт агентству «Прайм» , злоумышленники могут выяснить, сколько денег на счету человека несколькими способами.

Первый способ — выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных вашей карты. Подбор сумм позволяет злоумышленникам понять баланс карты.

Второй способ — узнать баланс карты при помощи смс-сообщения. Для этого нужно просто либо написать на номер банка или позвонить оператору кредитной организации.

Щельцин указал, что использование удобных и быстрых сервисов приводит к лазейкам, которыми пользуются мошенники.

Ранее в ЦБ назвали суммы, которые россияне отдают финансовым пирамидам.

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