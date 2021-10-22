Россиянам рассказали, как мошенники могут узнать баланс их банковской карты

Мошенники узнают баланс карт своих потенциальных жертв. Об этом заявил Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Как рассказал эксперт агентству «Прайм» , злоумышленники могут выяснить, сколько денег на счету человека несколькими способами.

Первый способ — выполнение операции оплаты с помощью всех украденных данных вашей карты. Подбор сумм позволяет злоумышленникам понять баланс карты.

Второй способ — узнать баланс карты при помощи смс-сообщения. Для этого нужно просто либо написать на номер банка или позвонить оператору кредитной организации.

Щельцин указал, что использование удобных и быстрых сервисов приводит к лазейкам, которыми пользуются мошенники.

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