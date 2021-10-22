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«Известия»: цена нефти может превысить $100

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Depositphotos

Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов заявил, что цена нефти продолжит расти и, возможно, преодолеет отметку в $100 за баррель. Его слова приводит газета «Известия».

«Текущие рекордно высокие цены на природный газ делают выгодным использование мазутной и дизельной генерации. Это создает дополнительный спрос на нефть и приводит к краткосрочному росту цен. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы они могут приблизиться или достигнуть уровня $100 за баррель», — сказал Салихов.

Он отметил, что к концу 2021 года ожидается увеличение спроса на нефтепродукты, связанное с необходимостью выработки большего количества электричества. Это также сыграет на повышение стоимости нефти.

Ранее генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков заявил, что об исчерпании запасов нефти в России говорить пока рано, так как новые технологии позволят бурить скважины на большей глубине.

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