Стало известно, сколько тратят россияне на отдых в Турции

Российские туристы, которые прибывают в Турцию, тратят на отдых и сувениры в среднем 53,2 тыс. рублей. Часть от этой суммы уходит на покупку сувениров. Об этом рассказала директор туристического агентства Russian Mobaly Tourism Ольга Баранова, передает Turkiye Turizm.

Баранова отметила, что в россияне в среднем тратят на отдых около 50,4 тыс. рублей, еще около трех тысяч уходит на покупку всевозможных сувениров в последние дни перед отъездом.

«Туристы покупают рахат-лукум, кофе по-турецки, пахлаву, халву с фисташками, травяные чаи и другие турецкие продукты», — рассказала эксперт.

Туристы из России обычно остаются в Турции на семь дней, в то время как посетители из европейских стран остаются на курортах подольше – до 10 дней. При этом российские туристы активно приезжают в страну начиная с июля. Обычно этот период заканчивается в конце ноября, заключила специалист.

Ранее вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что россияне после объявления президентом нерабочих дней в стране не «штурмовали» турагентства, ажиотажа пока нет.