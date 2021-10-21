Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дочь готовящегося к выписке Александра Серова ждет второго ребенка 19:28
Путин поздравил журналиста Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира 19:24
Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах 19:23
Первый президент Казахстана Назарбаев назвал одну из причин своей отставки 19:12
В США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового... 19:08
Мустафина рассказала, что помешало Уразовой взять медаль в многоборье на ЧМ 19:06
Путин заявил о необходимости построения социального государства в России 19:05
Путин: навязчивая борьба с расизмом разобщает людей 19:05
Следствие предъявило обвинение в педофилии режиссеру «Ералаша» 19:04
«Иногда приходится треснуть»: Пригожин оценил нападение Михалка на фаната 18:56

Стало известно, сколько тратят россияне на отдых в Турции

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российские туристы, которые прибывают в Турцию, тратят на отдых и сувениры в среднем 53,2 тыс. рублей. Часть от этой суммы уходит на покупку сувениров. Об этом рассказала директор туристического агентства Russian Mobaly Tourism Ольга Баранова, передает Turkiye Turizm.

Баранова отметила, что в россияне в среднем тратят на отдых около 50,4 тыс. рублей, еще около трех тысяч уходит на покупку всевозможных сувениров в последние дни перед отъездом.

«Туристы покупают рахат-лукум, кофе по-турецки, пахлаву, халву с фисташками, травяные чаи и другие турецкие продукты», — рассказала эксперт.

Туристы из России обычно остаются в Турции на семь дней, в то время как посетители из европейских стран остаются на курортах подольше – до 10 дней. При этом российские туристы активно приезжают в страну начиная с июля. Обычно этот период заканчивается в конце ноября, заключила специалист.

Ранее вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что россияне после объявления президентом нерабочих дней в стране не «штурмовали» турагентства, ажиотажа пока нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях