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Банки попросили ЦБ отложить выдачу кредитов по биометрии

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Depositphotos

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к Центробанку с просьбой фактически отложить введение специальной меры по обязательной выдаче кредитов при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщил РБК, ознакомившись с текстом письма.

«По информации, полученной от кредитных организаций — членов Ассоциации «Россия», не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение», — отмечается в письме АБР.

Ассоциация попросила перенести срок вступления требований по новому «антиотмывочному» закону на 1 января 2023 года. Также АБР предложила разрешить банкам предоставление услуги через сайт или мобильное предложение по выбору, а не на всех платформах, как это предусмотрено в законе.

Ассоциация направила упомянутое письмо в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Центробанк сформирует позицию по данному вопросу после изучения документа.

Ранее Банк России принял решение до 1 апреля 2022 года отказаться от применения мер за нарушение банками поправок в «антиотмывочный» закон, который расширяет перечень контролируемых операций отдельных НКО.

В 2019 году стало известно о планах ЦБ по внедрению единой антиотмывочной платформы. Банк России намерен создать единую базу компьютеров и смартфонов, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные денежные операции. Полноценный запуск системы был запланирован в 2022 году.

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