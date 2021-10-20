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Биткоин обновил исторический максимум, достигнув уровня в $66 тысяч

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Depositphotos

Стоимость биткоина достигла $66,2 тыс. обновив свой исторический максимум. Такие данные опубликованы на сервисе Coindesk.

Согласно графикам, биткоин за день вырос на $4 тыс. Резкий взлет стоимости произошел из-за успешного запуска первого в США ETF (биржевой инвестиционный фонд) на биткоин, как отметил телеканал CNBC.

За первый квартал этого года криптовалюта увеличилась вдвое в цене — до $58,7 тыс. с примерно $29 тыс. по данным на конец 2020 года, а в апреле был достигнут исторический рекорд в $64,85 тыс. С начала месяца биткоин увеличился в цене на 37%.

24 сентября цена биткоина за час рухнула более чем на $3 тыс. (6%) после того, как Народный банк Китая (НБК) объявил о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции. Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Под запрет попали и услуги, которые криптовалютные биржи предоставляют жителям КНР.

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