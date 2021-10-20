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Украина откажется от госрегулирования цен на газ

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РИА «Новости»

Приближающаяся зима на Украине окажется первой, когда в стране перестанет действовать государственное регулирование цен на газ для населения. Об этом сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Его слова цитирует УНИАН.

«Несколько лет назад на Украине запустился свободный рынок цен на газ для промышленности, а в 2020 году заработал рынок газа для населения», — рассказал глава правления компании.

По его словам, цены на сырье для населения еще в 2020 году были более чем в 10 раз меньше.

Так, для бытовых потребителей на Украине сейчас действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр (21,51 – 36,48 руб.), а для предприятий «Нафтогаз» предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн (20,05 руб.) за кубометр на первый год.

Ранее Национальная Федерация работодателей Украины попросила власти признать, что страна столкнулась с энергетической катастрофой. В организации сообщили, что в текущем году энергоресурсы сильно подорожали, и это привело к тому, что цена на газ для украинских компаний выросла в четыре-пять раз по сравнению с конкурентами.

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