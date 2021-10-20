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В Госдуме рассказали, чем опасны санкции США для «Газпрома»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин заявил, что если США привлекут «Газпром» к ответственности за нарушение санкций, компания может потерять свои зарубежные активы и стать зависимой от Соединенных Штатов. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По его словам, американцы также могут отменить часть поставок в Евросоюз, поэтому «Газпром» должен вывезти все счета в Россию и перевести свои средства из долларов в другую валюту.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Соединенные Штаты планируют привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение своих санкций. При этом он не привел никаких подробностей.

Заявление о возможном привлечении российской компании к ответственности Адейемо сделал на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций против трубопровода «Северный поток — 2».

До этого шведский парламентарий Ханс Валльмарк заявил, что цены на газ в Европе выросли, в том числе из-за «влияния» российского «Газпрома». В сообщении к министру энергетики и информационных технологий Швеции Андерсу Игеману Валльмарк отметил, что такое обстоятельство может быть использовано в различных целях, в том числе и в оказании влияния на рынок. В качестве примера он привел «Газпром».

Депутат также подчеркнул, что последние недели цены на газ в европейских странах резко подскочили, что, в свою очередь, сказалось на стоимости энергоносителей — в том числе в Швеции.

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