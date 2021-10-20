Министр экологии Польши потребовал от ЕК судить «Газпром»

Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии провести разбирательство в отношении «Газпрома», которого Куртыка обвинил в европейском энергетическом кризисе, сообщает «Польское агентство печати».

В письме вице-председателю Европейской комиссии Маргрет Вестагер, Куртыка пишет, что «масштаб скачка цен беспрецедентен, достигнув более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении, что намного больше, чем рост цен на нефть во время нефтяных кризисов 70-х годов XX века».

Куртыка потребовал адекватного ответа от Еврокомиссии и обвинил «Газпром» в том, что эта компания якобы «не делает резервирования дополнительных пропускных пунктов Ямальского газопровода и газопровода, проходящего через Украину».

С этим, по мнению Куртыки, связаны высокие цены на газ в странах Европы.

Ранее на Украине призвали власти признать энергетическую катастрофу в стране.