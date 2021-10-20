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Поставки товаров из Китая в Европу перегрузили железнодорожную сеть России

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Depositphotos

Китайские производители стали отправлять значительно больше товаров в Европу железнодорожным сообщением через Россию. Однако транспортная сеть страны не справляется с возросшей нагрузкой, из-за чего пропускная способность значительно снизилась, а проблемы с логистикой не дают доставить товары в Европу вовремя. Об этом сообщает Reuters.

Постепенное восстановление мировой экономики привело к тому, что возросла стоимость морских перевозок. Из-за этого более дешевой альтернативой стали железные дороги. Самая большая нагрузка сейчас наблюдается на маршруте Китай – Россия – Европа, где объемы перевозок за первые девять месяцев 2021 года выросли на 47%.

При этом аналитики и транспортные операторы заявляют, что транзитные потоки могут ограничиваться, так как возросшая нагрузка на железнодорожную сеть выявила ряд проблем с инфраструктурой.

«Железнодорожным перевозчикам не хватает персонала и подвижного состава, поскольку они не были готовы к такому резкому увеличению транзитных перевозок», — сказал глава консалтинговой компании Infraproject Алексей Безбородов.

Другие источники издания сообщили, что определенное количество грузопотоков сдерживались из-за низкой пропускной способности основных железнодорожных линий. Кроме того, постоянная бюрократия и технические проблемы на погранпереходах только лишь ухудшают сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что Китай после перенесенной пандемии увеличил количество железнодорожных перевозок в Европу через Россию. Этому поспособствовало и увеличение сроков поставок по морю.

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