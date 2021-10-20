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Россияне назвали сумму, на которую cмогли бы прожить

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Половине опрошенных граждан России для жизни было бы достаточно 40–70 тыс. руб. в месяц, чтобы поддерживать нормальное качество жизни. Об этом пишет РБК по результатам исследований компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Отмечается, что женщины чаще мужчин указывали меньшие суммы. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян. В качестве респондентов выступили 26,1% людей возрастной категории 18–29 лет; 28,7% — 30–49 лет, 14,6% — 50–59 лет и 30,5% — 60 лет и старше. Им предлагалось назвать сумму, достаточную для себя одного для нормального качества жизни.

47% опрошенных назвали сумму в 40–70 тыс. руб. 21,4% хватило был суммы и до 40 тыс. руб. 19,6% респондентов заявили, что им нужно 70–100 тыс. руб. в месяц, а 6,9% — 100–150 тыс. руб. Более 150 тыс. руб. хотели бы зарабатывать на себя каждый месяц 5,2% опрошенных.

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