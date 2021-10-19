Просьба о помощи в борьбе с голодом обойдется Маску в миллиарды долларов

В ООН попросили у главы Tesla и основателя SpaceX Илона Маска $6 млрд на борьбу с голодом. Обращение к миллиардеру произошло через Twitter.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на своей странице в Twitter призвал помочь Илона Маска выделить средства на борьбу с голодом и его последствиями.

По словам Бизли, в 2021 году около 42 млн человек оказались на грани голода. Во многих странах наблюдается сложная обстановка и в целом ситуация дестабилизируется. Из-за этого может начаться массовая миграция, если никаких мер так и не последует.

Политик напомнил, что Маск за один день на росте акций Tesla заработал более $6 млрд и назвал эту сумму необходимой для предотвращения кризиса, связанного с голодом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что коронавирус спровоцировал тяжелейший экономический кризис в мире. Более 120 млн оказались в условиях крайней нищеты, 255 млн потеряли рабочие места.