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В Минсельхозе назвали объем льготных перевозок минтая с Дальнего Востока

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Минсельхоз собирается выделить субсидии на перевозку минтая при помощи железнодорожного транспорта. Это необходимо для возмещения потерь, которые возникают при установлении льготных тарифов на перевозку продукции. Транспортировка будет производиться из морских портов Дальнего Востока в центральные регионы России, выяснила «Газета.Ru».

«Лимит на перевозку грузов железнодорожным транспортом с использованием льготного тарифа с учетом дополнительно выделенных средств составляет порядка 270 тысяч тонн, в том числе на перевозку рыбы и рыбной продукции – 12,65 тысячи тонн», — рассказали в Минсельхозе «Газете.Ru».

В 270 тыс. тонн также входят несколько видов продукции агропромышленного комплекса. Это зерновые культуры, растительные масла и другие. В частности, под рыбой и рыбной продукцией имеется в виду минтай, сообщили в ведомстве.

Также меры поддержки на перевозку могут снизить стоимость транспортировки и частично помогут высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины. Кроме того, вся цепочка поставки от порта до прилавка поможет покупателям приобрести рыбу с минимальными наценками.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич сообщил, что необходимо расширить перечень рыбной продукции, железнодорожные перевозки которой субсидируются из федерального бюджета. Это касается транспортировки минтая.

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