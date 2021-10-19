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Стало известно, сколько сбережений накопили жители Европы и США

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Jessica Rinaldi/Reuters

Европейцы и американцы накопили за время кризиса более $2,7 трлн сбережений. Эти деньги помогут семьям справиться с постоянно растущими счетами за отопление. Об этом сообщает Bloomberg.

После ослабления карантинных ограничений сбережения на банковских счетах в еврозоне снизились незначительно, а в Италии по-прежнему наблюдался рост. Американцы тоже отказались тратить накопленное, чтобы подготовиться к возможным кризисным ситуациям.

По данным издания, в США общая сумма накоплений составила около $2,3 трлн, а в Европе — $464 млрд. Граждане просто боятся тратить деньги из-за постоянных коронавирусных ограничений и проблем с трудоустройством, поэтому накопленные сбережения не возвращаются в экономику.

Ранее старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков рассказал, что комфортные инструменты для защиты сбережений от инфляции инвестору необходимо определять исходя из своих целей и ожиданий по доходности.

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