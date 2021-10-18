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ЕС считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой

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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает повышение цен на энергоресурсы геополитической проблемой. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Люксембурге, передает ТАСС.

«Цены на газ должны рассматриваться с геополитической точки зрения. Мы намерены посвятить этой теме следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам», — сказал он.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек призвал действующее правительство Германии обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке в Европе.

Он подчеркнул, что в настоящий момент газовые хранилища Германии не полностью заполнены, а спрос на топливо высок.

По мнению Хабека, с точки зрения «зеленых», «Северный поток – 2» сейчас не может получить разрешение на эксплуатацию из-за европейского предписания, доработанного Газовой директивой ЕС.

До этого глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен заявил, что запасов природного газа в Европе может хватить на предстоящую зиму.

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