Украина подала заявку на сертификацию оператора «Северного потока — 2»

«Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости».

«Нафтогаз» как национальная компания подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей», — сообщил Витренко.

Кроме того, украинская сторона координирует позицию по сертификации «Северного потока — 2» с польской PGNiG, уточнил глава «Нафтогаза».

Ранее стало известно, что 18 октября первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом. Как уточнили в Nord Stream AG, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

10 сентября «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». Представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об исключительной экологичности проекта.

Газопровод проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.