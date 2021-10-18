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Стало известно, кто из россиян меньше всего доволен уровнем своей зарплаты

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Depositphotos

Среди россиян, которые больше всего довольны уровнем своей зарплаты, оказались программисты. За ними в рейтинге идут директора и медики. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Более 42% программистов оказались довольны уровнем своей зарплаты. Это произошло в виду того, что доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции. Так, зарплатные предложения у работодателей за год увеличились более чем на четверть.

Среди директоров и руководителей уровнем своей зарплаты довольны более трети респондентов (34%), а среди медицинских работников немногим более четверти (26%). Также около 24% юристов, экономистов и проектировщиков отметили общую удовлетворенность своим уровнем дохода.

Меньше всего россиян, которые считают свой уровень оплаты труда достойным, среди секретарей (12%), дизайнеров (14%) и офис-менеджеров (15%).

Ранее сообщалось, что правом смены банка-эмитента зарплатной карты чаще всего пользуются россияне, у которых зарплата выше среднего.

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