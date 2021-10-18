В «Газпроме» оценили запасы газа в подземных хранилищах Европы

Подземные газовые хранилища (ПХГ) в Европе заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

«Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 18,5 млрд куб. метров. Восполнен всего 71% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом сезоне», — говорится в сообщении.

При этом сезон отбора газа из хранилищ был начат 13 октября, уточнили в «Газпроме».

По данным холдинга, объем газа в ПХГ Украины отстает от прошлогоднего уровня на 33% или 9 млрд кубометров газа.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, европейские политики не хотят признавать своих ошибок, приведших к газовому кризису, но экономические последствия расставят все по местам. Он не исключил, что подобная ситуация в Европе может повториться и подтвердил, что РФ готова рассмотреть заявки европейских потребителей на дополнительные объемы прокачки топлива, однако соответствующих заявок у «Газпрома» нет.