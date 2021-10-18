Россиян предупредили о возможном росте цен на разводку газа по участку

Введение социальной газификации может вызвать увеличение цены на разводку газа по участку. Поэтому для соблюдения всех норм за этим процессом должна наблюдать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

«На сегодняшний день сложно оценить, как будут действовать организации, которые будут заниматься подключением газа в случае, когда до участка им придется проводить газопровод бесплатно. Естественно, часть расходов ляжет на государственные субъекты, часть на подключающие организации», — отметил экономист.

По его словам, до введения социальной газификации цены на подключение в целом выглядели достаточно завышенными, то есть затраты на подведение трубы к участку и ее разводку по нему были куда меньше, чем того требовали газовые фирмы.

«Не исключено, что цены на разводку газовой трубы по участку и подключение ее к дому могут значительно вырасти. Однако это дело ФАС. Они должны проверять насколько, как и почему цены в том или ином месте выросли. В любом случае, организации не должны пользоваться своим монопольным положением на подключение», — резюмировал Колганов.

Ранее сообщалось, что в России с 18 октября вступают в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям в рамках программы социальной догазификации.