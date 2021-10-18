Экономист назвал последствия от заполнения техническим газом «Северного потока — 2»

Заполнение техническим газом «Северного потока — 2» пока что ничего не означает. Сейчас идет внутренний технический процесс вне зависимости от разрешений и сертификаций. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Технически первая нитка газопровода готова. И если в Европе дадут разрешение, то газопровод может запуститься. Но пока идут пуско-наладочные работы, которые продлятся до ноября», — отметил эксперт.

По его словам, с российской стороны сейчас все готово. Теперь очередь за европейцами, которые должны выдать соответствующие разрешения и сертификации. Кроме того, в их интересах быстрее решить этот вопрос, так как чем скорее по трубе пойдет газ, тем раньше начнут снижаться цены на него в Европе.

«Цены на газ — самое печальное, что сейчас есть в европейском регионе. Им нужен механизм снижения цен, и «Северный поток — 2» может им стать», — заключил Пикин.

Ранее оператор проекта компания Nord Stream AG сообщила, что первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом. При этом пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.