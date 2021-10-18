Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В октябре подорожали машины сразу 25 автопроизводителей 13:39
Сборная России поедет на Олимпиаду в Пекин без главы штаба 13:39
Россиянин закопал два миллиона по просьбе мошенников 13:38
«Ъ»: москвичи обратились в прокуратуру из-за тестов... 13:35
«Газпром» не бронировал мощности для транзита газа через Украину... 13:31
Басков объяснил, почему решился на дебют в шансоне 13:28
В Минфин заявили, что не планируют изменять ставку по НДФЛ в ближайшие три... 13:27
Фотосессия молодоженов-«динозавров» покорила соцсети 13:23
Жамнов объяснил назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России 13:18
Владельца «Сайги», из которой стреляли в школе под Пермью... 13:16

Экономист назвал последствия от заполнения техническим газом «Северного потока — 2»

close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Заполнение техническим газом «Северного потока — 2» пока что ничего не означает. Сейчас идет внутренний технический процесс вне зависимости от разрешений и сертификаций. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Технически первая нитка газопровода готова. И если в Европе дадут разрешение, то газопровод может запуститься. Но пока идут пуско-наладочные работы, которые продлятся до ноября», — отметил эксперт.

По его словам, с российской стороны сейчас все готово. Теперь очередь за европейцами, которые должны выдать соответствующие разрешения и сертификации. Кроме того, в их интересах быстрее решить этот вопрос, так как чем скорее по трубе пойдет газ, тем раньше начнут снижаться цены на него в Европе.

«Цены на газ — самое печальное, что сейчас есть в европейском регионе. Им нужен механизм снижения цен, и «Северный поток — 2» может им стать», — заключил Пикин.

Ранее оператор проекта компания Nord Stream AG сообщила, что первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом. При этом пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях