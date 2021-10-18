Британское издание призвало прекратить нападки на Россию из-за газа

На фоне энергетического кризиса поведение Европы и США в отношении России является совсем нелогичным и противоречивым. Таким мнением поделилась британская журналистка Мэри Дежевски в статье для онлайн-издания Spiked.

Западные страны борются против «Северного потока — 2» и обвиняют Москву в «энергетическом империализме», но, одновременно с этим, «умоляют» ее поставлять больше газа в Европу. При этом, США и Великобритания по-разному пытаются влиять на ситуацию.

Вашингтон избрал путь официальной дипломатии, а Лондон действует через гневные статьи в британской прессе.

По мнению Дежевски, Россия не виновата в европейском энергокризисе. Причиной произошедшего стало стечение ряда обстоятельств: от фактора прошлогодней холодной зимы, высокого спроса в Азии и быстрого восстановления промышленности до непродуманного решения Британии и Европы отказаться от практики заключения долгосрочных контрактов и отдать предпочтение закупкам на спотовом рынке.

«Запад поспешил возложить ответственность на Россию за те трудности, которые он частично сам себе создал. А еще он, особенно не скрывая этого, полагал, что Россия почему-то должна признать свое моральное обязательство помогать Европе — либо поставляя больше газа, либо снижая цены. А лучше и то, и другое. Когда США и Британия при возникновении любых разногласий начинают распекать Россию, они очень похожи на обиженного взрослого, который ругает наглого ребенка», — объяснила Дежевски.

Журналистка назвала реакцию Кремля на такие выпады «необычайно сдержанной», отметив его готовность нарастить поставки газа. Она призвала прекратить обвинять Москву и относиться к России как к партнеру.

Ранее в немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» призвали правительство Германии обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке в Европе.