Названы районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье

Основатель IT-компании Realiste, которая специализируется на оценке недвижимости онлайн, Алексей Гальцев заявил, что цены на вторичное жилье в Москве сильнее всего завышены около станции метро «Тульская», Ломоносовского проспекта, в районах Строгино, Крылатское и Пресненский. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этих местах цена за квадратный метр превышает среднюю стоимость в других районах, а потому продажа квартир здесь будет очень прибыльным вариантом. Превышение справедливой цены рассчитывалось в исследовании из сравнения стоимости жилплощади в домах аналогичного качества, похожей транспортной доступности и идентичных по наполнению районах», — утверждает Гальцев.

Он отметил, что в районе столичного метро «Тульская» стоимость вторичного жилья переоценена на 15% (379,5 тыс. рублей за «квадрат»), в районе Ломоносовского проспекта — на 13% (511,4 тыс. рублей), в Строгино — на 11% (264,8 тыс. рублей), а в Крылатском и на Пресне — на 10% (347,5 и 547 тыс. рублей соответственно).

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что цены на жилье стабилизируются не раньше, чем через полгода.