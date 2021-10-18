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Россиянам рассказали, когда кредит выгоднее накоплений

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков рассказал, что решать бытовые проблемы с помощью средств, одолженных у банка, может быть выгодно, если знать, какие банковские продукты выбирать. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

«В последнее время люди обращаются к кредиту, когда их собственные средства инвестированы или когда не хотят трогать накопления. И эта модель поведения становится более популярной с каждым годом», — утверждает Спиваков.

По его словам, граждане в основном выбирают не потребкредит, а кредитную карту, по которой лимит и срок займа — значительно меньше, но при этом этих средств хватает на покупку дорогих вещей.

Финансист отметил, что необходимо учитывать льготный период, во время которого у клиента получится сэкономить и не уплачивать проценты по кредиту. Кроме того, можно выбрать кредитную карту с кешбэком, чтобы использовать и для ежедневных трат с выгодой для себя.

Ранее независимый финансовый консультант Ольга Трофименко заявила, что самый тяжелый вид долговой нагрузки – это задолженность по кредитным картам.

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