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Минэнерго Украины объявило, что угля в стране не хватит до конца отопительного сезона

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Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что уже сейчас на складах страны недостаточно угля для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает УНИАН.

«Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на 4 миллиона, еще на 2 миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть», – сказал он.

При этом замминистра добавил, что Украина уже начала получать уголь из-за границы.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украину ожидает неизбежная капитуляция перед Россией. По его словам, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Парламентарий обратил внимание на тяжелую ситуацию с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут быть проблемы с отоплением.

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