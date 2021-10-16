Эксперт оценил вероятность дальнейшего снижения курса доллара

В настоящее время рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть, газ, уголь и металлы, но даже с учетом этих факторов вероятность снижения доллара до диапазона 60 рублей крайне мала. Такое мнение высказал агентству «Прайм» заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

«Наша национальная валюта держится в коридоре от 70 до 74 рублей за доллар», — отметил эксперт.

По его словам, риски инфляции растут по всему миру, и для их снижения центральные банки будут ужесточать монетарную политику также, как и Банк России. Он отметил, что российский регулятор адекватно реагирует на инфляционный рост, и в ближайшее время поднимет ключевую ставку.

«Мировые ЦБ будут повышать ставки, забирать излишнюю ликвидность. Все это скажется и на нашей валюте, которая будет снижаться под таким давлением в сторону 74 рублей за доллар», — прогнозирует Макаров.

14 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже обновил годовой минимум. Американская валюта опустилась ниже отметки в 71,5 рубля.

На следующий день курс доллара продолжил снижение и упал до 70,95 рубля.

Согласно прогнозу аналитика ФГ «Финам» Анны Зайцевой, к концу текущего года курс доллара будет находится в диапазоне 71,5-74 рубля. По словам эксперта, в настоящее время для рубля складывается благоприятная ситуация. Она отметила, что поддержку можно в том числе ожидать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании примет решение повысить ставку до 7%.