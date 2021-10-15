FT: cтраны ЕС потребовали создать план на случай торговой войны с Британией

Представители ряда стран Европейского союза провели переговоры с заместителем главы Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем и потребовали конкретного плана для противодействия Великобритании в случае торговой войны. Об этом сообщила газета Financial Times.

На встрече присутствовали представители Франции, Германии, Италии, Испании и Нидерландов. Делегаты обосновывали необходимость ответных шагов со стороны ЕС, в связи с возможной приостановкой торгового соглашения с Великобританией. Камнем преткновения стала Северная Ирландия.

Еврокомиссия ранее публиковала предложения об изменениях в «североирландский протокол» — часть соглашений по Brexit, которые приняли с целью избежать появления границы между сторонами. Были одобрены таможенные проверки в отношении товаров, прибывающих в Северную Ирландию из остальной части Великобритании на морской границе.

«У ЕС есть широкий спектр возможностей для ответного удара по Британии, например поставки энергоресурсов», — отметил собеседник издания.

По кабелям и трубопроводам стран ЕС поставляется примерно 10% электроэнергии и 12% природного газа для нужд Великобритании. Помимо таких ограничений Евросоюз может ввести тарифы на британский экспорт или заявить о прекращении двухстороннего торгового соглашения.

На территории Северной Ирландии уже доносились призывы пересмотреть или даже отменить «североирландский протокол».

Другой проблемной точкой в отношениях Великобритании и Евросоюза стал допуск рыболовных судов в британские территориальные воды.