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Жители Германии получат скидку на оплату электроэнергии

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Германия снизит надбавки на электроэнергию на 42,7%, чтобы помочь домохозяйствам выдержать резкий рост цен и пережить тяжелые времена. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сообщения сетевых операторов страны.

Правительство Германии поможет с финансированием, чтобы покрыть возросшие затраты потребителей на электроэнергию. Для этого будет выделено около $3,77 млрд.

Согласно данным портала сравнения цен Verivox, типичное домохозяйство, которое потребляет 4000 кВтч в год, благодаря этой поддержке может сэкономить €132 за год.

При этом многие производители энергии заявляют, что в 2022 году производство возобновляемой энергии в Германии вырастет, однако из-за того, что на оптовом рынке держатся высокие цены на энергию, особого облегчения для населения не будет.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» поможет снизить цены на газ в Европе.

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