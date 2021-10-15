В Германии раскрыли последствия несправедливого повышения цен на газ

Страны Европы, получающие трубный газ, будут следить за уровнем цен от поставщиков и смогут переориентироваться при «несправедливом повышении» стоимости топлива. Об этом заявил немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем следить за тем, чтобы и в будущем не было односторонней зависимости. Те, кто поставляет нам трубный газ, должны знать, что несправедливое повышение цен может привести также к тому, что газоснабжение будет иным образом ориентироваться и может изменить пути поставок», — объяснил глава Минэкономики Германии.

В Европе обладают ресурсами для переориентирования в вопросе газоснабжения. В частности, Альтмайер напомнил о возможном переходе на поставки СПГ, поскольку во многих странах ЕС существуют крупные терминалы по его приему.

Министр отметил, что Германия готова к предстоящей зиме. Она способна обеспечить граждан газом, поскольку хранилища страны заполнены на 75%.

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