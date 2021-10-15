В ПФР рассказали, кому не положены повышенные выплаты после 80 лет

Россиянам, которые достигли возраста 80 лет, устанавливается повышенная пенсия по старости. Однако не все группы граждан имеют право на это повышение. Об этом сообщается на сайте отделения ПФР по Калининградской области.

Гражданам, являющимся инвалидами I группы и II группы, 3 степени ограничения способности к трудовой деятельности, повышенная фиксированная выплата осуществляется с даты установления инвалидности и при достижении возраста 80 лет повторное повышение не производится, отмечается в сообщении.

Другая категория пенсионеров, у которой нет повышения фиксированной выплаты, — это получатели страховых пенсий по случаю потери кормильца. Однако они имеют право переоформить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости в случае, если ее размер после перерасчета будет выше.

Добавляется, что в остальных случаях перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в беззаявительном порядке, то есть для этого никуда ходить не нужно.

Повышенная выплата назначается россиянам со дня достижения возраста 80 лет. В 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044,48 рубля. Те граждане, кто достиг возраста 80 лет, получают 12 тыс. 88,96 рубля.

Ранее сообщалось, что оформление пенсии стоит начинать не позднее, чем за полгода до ее начала, чтобы сотрудники пенсионного фонда могли учесть все пенсионные права человека.