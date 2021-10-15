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В Восточном комитете ФРГ заявили о непричастности России к высоким ценам на газ в Европе

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Восточном комитете ФРГ, который представляет интересы немецких компаний на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы, заявили о непричастности России к высоким ценам на газ в Европе, сообщает «РБК».

«Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа, в Азии и энергоносителей в целом. Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», — считает глава комитета Михаэль Хармс.

По его словам, именно высокие цены на газ показывают, что энергетический переход стал сложной и комплексной задачей для европейских стран.

Ранее в Государственном департаменте США призвали Россию нарастить усилия по обеспечению энергобезопасности Европы.

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