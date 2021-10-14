Собянин рассказал, когда в Москве проиндексируют все социальные пособия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все социальные пособия в Москве в 2022 году будут проиндексированы. об этом градоначальник заявил телеканалу «ТВЦ».

По его словам, властям Москвы порой приходится сталкиваться с критикой, что социальные выплаты «пожухли». Собянин заявил, что это не так — с 2010 года объем социальных выплат увеличился в 2,7 раза.

«В этом году мы тоже проиндексируем все соцвыплаты. Минимальная пенсия в Москве будет увеличена до 21 с лишним тысячи рублей. Это раза в полтора больше, чем федеральный стандарт», — сказал мэр.

Собянин также напомнил, что в Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты и дополнительный уровень социальной защиты.

Ранее стало известно, что прожиточный минимум для жителей Москвы увеличится с 1 января 2022 года и составит 18 714 рублей на душу населения. В этом году в прожиточный минимум на душу населения составил 18 029 рублей, а для трудоспособного населения эту сумма составила 20 589 рублей. Для пенсионеров — 13 496, для детей — 15 582 рубля.