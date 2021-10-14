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Госдума одобрила запрет на списание единовременных соцвыплат за долги

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат для погашения долгов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что эти средства нельзя будет списать за долги по потребкредитам. При этом россияне смогут добровольно направлять соцвыплату на погашение кредита. В течение двух недель после подачи соответствующего заявления гражданин имеет право изменить свое решение и обратиться за возвратом средств.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что нововведения в законопроекте о запрете списания соцвыплат по кредитам позволят в полной мере защитить права граждан и положенные им социальные выплаты.

В документе предусмотрен запрет на списание единовременных выплат как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства. Также планируется расширить список таких выплат.

Как отметила замминистра, законопроект предусматривает возможность использования соцвыплат для оплаты ранее взятых кредитов.

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