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Глава МИД Венгрии назвал главную причину возникновения энергетического кризиса

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Bernadett Szabo/Reuters

Установившийся энергетический кризис в Европе продемонстрировал, что нельзя смешивать политику и энергетику. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на сессии форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

«Нам никогда не нравилось это смешивание политики и энергетики. Потому что когда политика смешивается с энергетикой, то получаются такого рода кризисы. Мы должны учиться на наших прошлых ошибках, извлекать уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться вместе», — сказал дипломат.

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Так, утром 14 октября по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1200.

27 сентября Россия и Венгрия заключили новый контракт на поставку газа сроком действия до конца 2036 года. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию для оценки соответствия нового газового контракта между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

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