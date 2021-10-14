Новак заявил, что Россия в 2021 году установит рекорд по объему добычи газа

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в текущем году РФ установит новый рекорд по объему добычи газа. Об этом он сказал на Российской энергетической неделе, передает ТАСС.

«Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объемы добычи газа, который «Газпром» добывает», — сказал он.

По словам Новака, «Газпром» в полном объеме исполняет обязательства по всем контрактам.

Ранее Новак сообщил, что европейские партнеры пока не обращались в правительство РФ с просьбой увеличить поставки газа.

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Так, утром 14 октября по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1200.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа нуждается в российском газе и ей может потребоваться больше газа, чем было оговорено.