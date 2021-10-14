Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россияне пожелали робота-помощника для ответа на звонки 11:41
112: состояние Александра Серова ухудшилось 11:38
Новая версия Renault Kaptur появится в России 11:37
Фигуристка Загорски попала в больницу и не выступит на этапе Гран-при в США 11:37
«Куриный король» предупредил об окончании эпохи дешевой еды в Великобритании 11:36
Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке 11:34
Вице-премьер Новак заявил, что «Северный поток-2» в ближайшие дни будет готов... 11:34
Задержаны подозреваемые в ритуальном убийстве школьника в Рязанской области 11:32
В России представили новый внедорожник Lexus LX 11:32
Мурашко предложил медикам старших возрастов, уходившим на самоизоляцию, вернуться... 11:27

Новак заявил, что Россия в 2021 году установит рекорд по объему добычи газа

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в текущем году РФ установит новый рекорд по объему добычи газа. Об этом он сказал на Российской энергетической неделе, передает ТАСС.

«Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объемы добычи газа, который «Газпром» добывает», — сказал он.

По словам Новака, «Газпром» в полном объеме исполняет обязательства по всем контрактам.

Ранее Новак сообщил, что европейские партнеры пока не обращались в правительство РФ с просьбой увеличить поставки газа.

В последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Так, утром 14 октября по итогам торгов на лондонской бирже ICE стоимость 1 тыс. куб. м газа превысила $1200.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа нуждается в российском газе и ей может потребоваться больше газа, чем было оговорено.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях