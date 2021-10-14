На Украине рассказали о конфликте между центральной и местной властью из-за дефицита газа

Генеральный директор «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко заявил, что Украина попала в тяжелую экономическую ситуацию из-за дефицита газа и угля. Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».

«Это одна и та же проблема просто в разных местах по-разному откликнулась, поэтому вопрос цены и все это накопилось, поэтому конфликт есть между центральной и местной властью, решить его теоретически можно, то есть компромисс должен быть с двух сторон», — сказал журналист.

По его словам, в некоторых областях страны начали объявлять чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа.

Ранее Федерация работодателей Украины, со ссылкой на проведенный среди 100 компаний опрос, сообщила, что более 90% предприятий разных отраслей промышленности станут убыточными из-за высоких цен на газ.

До этого бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев заявил, что после прошедшего в Киеве саммита Украина – Евросоюз стало ясно, что решения вопроса энергобезопасности страны так и не последует, поэтому властям предстоит готовиться к тяжелому зимнему периоду.