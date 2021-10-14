Депутат Рады заявил, что Украине придется «на коленях ползти в Москву» за помощью

Из-за недостатка угля для выработки электроэнергии киевские власти будут вынуждены «на коленях ползти в Москву» за ресурсами. Соответствующее мнение на своей странице в Facebook выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Комментарий парламентария прозвучал на фоне сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании «Центрэнерго» угля осталось на несколько дней работы.

По словам Волошина, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов «в пафосных терминах, которым позавидовал бы [бывший президент Петр] Порошенко» пытается рассказать о том, на какой «крючок зависимости от России подвесил Украину» Виктор Медведчук тем, что вел переговоры о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции.

«Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — задался вопросом Волошин.

Ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября.