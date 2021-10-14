Эксперт заявил о преждевременности отказа от традиционных энергоресурсов

Газовый кризис в Европе показал, что полностью отказываться от традиционных энергоресурсов преждевременно. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

«Процесс перехода на возобновляемую энергетику не может быть быстрым. Несмотря на то, что из-за новых экологических требований многие шахты вынуждены закрываться, угольная отрасль по-прежнему дает планете порядка 40 процентов всей электроэнергии», — сказал банкир.

По его словам, в короткие сроки отказаться от таких объемов невозможно, но благодаря постепенному внедрению современных технологий удастся снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Эксперт добавил, что на угольные электростанции приходится более 35% выбросов углекислого газа и более 70% парниковых газов исходит из сектора производства электроэнергии.

Панкин выразил уверенность в том, что угольная отрасль нуждается в модернизации и стратегия банка предполагает инвестиции в эту сферу, чтобы улучшить экологические и социальные показатели.

«Уголь может еще не раз спасти человечество от холодных зим», — заключил он.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия обладает достаточным количеством газа в хранилищах для прохождения холодной зимы.